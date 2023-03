Il Milan non sa più vincere: tris dell’Udinese e rossoneri nei guai

Partita dalle mille sorprese quella del Dacia Arena con l’Udinese di Sottil che conquista tre punti ancora una volta contro una big come era accaduto precedentemente contro Roma e Inter anche se stavolta c’è il Milan che arriva dal pari di San Siro contro la Salernitana. La squadra friulana parte subito forte e all’11esimo minuto passa subito in vantaggio grazie ad una bella azione terminata con il tiro di Pereyra che spiazza Maignan e timbra la rete del vantaggio. Il Milan non ci sta e sul finire del primo tempo i rossoneri pareggiano i conti su calcio di rigore per un tocco con il braccio di Bijol sul cross di Leao, con Ibrahimovic che batte due volte il rigore e la seconda volta non sbaglia.

Situazione di parità ma i rossoneri si distraggono e Beto batte ancora Maignan siglando la rete del 2 a 1. I rossoneri cercano ancora la rete del pareggio e Pioli cambia Krunic e Rebic prendono il posto di Bennacer e Salemaekers anche se pochi minuti più tardi è Ehizibue a siglare il tris e superare Maignan. Giornata no per il Milan con L’Udinese che sfiora anche il gol del 4 a 1. I rossoneri si allontanano ancora dalla Champions aspettando le partite di domani.

Il tabellino:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (dal 42′ st Festy), Samardzic (dal 27′ st Lovric), Walace, Pereyra (dal 30′ st Arslan), Udogie (dal 42′ st Zeegelar); Beto, Success (dal 27′ st Thauvin). A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Nestorovski, Pafundi. Allenatore. Sottil

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori (dal 30′ st Calabria); Saelemaekers (dal 18′ st Rebic), Tonali, Bennacer (dal 18′ st Krunic), Tourè; Diaz (dal 30′ st De Keteleare), Leao; Ibrahimovic (dal 30′ st Origi). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Adli, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Pobega Vranckx, Gabbia. Allenatore: Pioli

Reti; al 9′ Pereyra, al 45′ Ibrahimovic (rigore), al 45 3 Beto, al 25′ st Ehizibue

Ammonizioni: Perez. Kalulu, Festy, Becao

Espulsioni: Sottil

Recupero: 2′ nel primo tempo e 7′ nella ripresa