Inter, Mkhitaryan ancora in campo | Le possibili scelte di Inzaghi verso la Juventus

Inzaghi si affida a Mkhitaryan a centrocampo per affrontare domenica sera la Juventus

Domani sera ci sarà Inter–Juventus. Il classico derby d’Italia, la partite che le due tifoserie aspettano tutto l’anno. Inzaghi la vuole preparare al meglio, e si affiderà per la ventesima volta consecutivamente di Mkhitaryan dal 1′.

Inter, diversi cambi rispetto alla partita con lo Spezia

L’Inter di Simone Inzaghi, come riporta Tuttosport, non rinuncerà alla qualità di Mkhitaryan a centrocampo contro la Juventus, ma comunque affronterà dei cambi rispetto alla squadra che ha perso contro lo Spezia. Dal 1′ anche Onana, Calhanoglu e De Vrij, che farà passare Acerbi sul centro sinistra al posto dell’infortunato Bastoni. Out dalla partita anche Skriniar e Gosens. Pronto dalla panchina a dare energie fresche Danilo D’Ambrosio.