Napoli, Spalletti non fa turnover

Il Napoli domani affronterà la trasferta di Torino e per Spalletti non è ancora momento di abbassare la guardia. Infatti i 18 punti sulla seconda non fanno comunque stare tranquillo l’allenatore partenopeo che vuole mantenere altissima l’attenzione.

Napoli, formazione tipo per Spalletti

Spalletti dunque non dovrebbe apportare modifiche alla formazione tipo di questa stagione. Avanti giocheranno Lozano, Oshimen e Kvaratskhelia. Solo due dubbi ci sono per Spalletti: quello di far riposare Kim, che ha un piccolo problema al polpaccio che si trascina da sette giorni, e quello di poter far rifiatare Mario Rui e schierare titolare Olivera. Per Luciano Spalletti l’obbiettivo principale e fondamentale resta lo scudetto, e guai ad iniziare a mollare la presa.