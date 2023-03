Roma, Pruzzo: “Nel derby un episodio può cambiare la partita”

Roberto Pruzzo parla a Radio Radio Mattino dell’imminente derby di domenica alle 18. Oltre ad analizzare il momento delle due squadre, si sofferma su degli episodi, che come all’andata, hanno deciso il match.

Roma, Pruzzo: “Se non ci sarà Matic la Roma perderà un punto di riferimento”

Ecco le parole dell’ex calciatore della Roma:

“Ibanez con il Sassuolo è stato disastroso, poi in coppa è stato il migliore in campo. Nel derby un episodio può cambiare la partita come accaduto in quello d’andata quando il brasiliano ha regalato il gol alla Lazio. La Lazio con il tridente leggero può essere un fattore. Smalling preferisce avere un attaccante di ruolo da marcare. La Lazio avrà più centrocampisti rispetto alla Roma e se non ci sarà Matic, la Roma perderà un punto di riferimento“.