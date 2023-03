Serie B: i risultati della 30^ giornata Il Frosinone battuto in casa dal Cosenza, il Genoa cala il tris

Il Frosinone battuto in casa dal Cosenza

La squadra del giorno è sicuramente il Cosenza, i Lupi battono la capolista Frosinone allo Stirpe grazie ad una rete di Brescianini allo scadere e adesso la salvezza non è più una chimera. Battutta d’arresto per il Frosinone che comunque continua a comandare la classifica di B davanti al Genoa che ha rifilato un tris al Brescia. Il Pisa torna alla vittoria contro il Benevento grazie alle reti di Moreo e Tramoni, il sorprendente Sudtirol continua la sua striscia vincente, 2-0 alla Spal sempre più in crisi. Il venezia sbanca il Del Duca grazie ad una rete di Crboni, il Perugia batte il Cittadella mentre il Como ha ragione del Parma. Nel posticipo il Cagliari rifila un poker alla Reggina.

Sabato ore 14

Ascoli-Venezia 0-1: 92′ Carboni

Brescia-Genoa 0-3: 46′ Salcedo, 70′, 92′ Gudmundsson

Cittadella-Perugia 0-2: 51′ Di Carmine, 53′ Casasola

Como-Parma 2-0: 5′ Cerri, 53′ Arrigoni

Frosinone-Cosenza 0-1: 95′ Brescianini

Pisa-Benevento 2-0: 35′ Moreo, 78′ Tramoni

SudTirol-Spal 2-0: 35′, 74′ Zaro

Sabato ore 16.15

Reggina-Cagliari 0-3: 12′, 44′ rig. Lapadula, 63′ rig. Mancosu, 93′ Zappa