Arsenal–Crystal Palace, probabile formazione e dove vederla in TV

Arsenal–Crystal Palace scendono in campo alle 15 per la sfida valida per la 28a giornata di Premier League. Obbiettivi diversi per le due squadre: padroni di casa che punto alla conquista del titolo, e ospiti che puntano alla salvezza.

Arsenal–Crystal Palace, probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Ramsdale, Zinchenko, Gabriel, Saliba, White, Xhaka, Partey, Odegaard, Martinelli, Trossard, Saka. Allenatore: Arteta

Crystal Palace (4-3-3): Whitworth, Mitchell, Guehi, Andersen, Clyne, Schlupp, Doucouré, Lokonga, Zaha, Edouard, Olise. Allenatore: Vieira

Arsenal–Crystal Palace, dove vederla in TV

Il match Arsenal–Crystal Palace verrá trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV. Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.