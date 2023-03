Calciomercato Inter, il Chelsea bussa alla porta per Onana | La risposta dei nerazzurri

Nella notte è arrivata una notizia bomba che riguarda il Calciomercato dell’Inter. Stando a quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi, il Chelsea sarebbe pronto ad offrire ai nerazzurri 40 milioni più il cartellino del portiere Mendy per assicurarsi Onana.

Calciomercato Inter, super offerta dall’Inghilterra per Onana

40 milioni più Mendy, sarebbe questa l’offerta che il Chelsea avrebbe fatto all’Inter per Onana. Il portiere camerunense sta vivendo un periodo di grazia e ha dato una grossa mano all’Inter per la qualificazione ai Quarti di finale di Champions League, dopo una miracolosa parata su Taremi da 2 passi. Inoltre, in questa settimana è stato inserito nella classifica dei migliori 10 portieri al mondo, a conferma del fatto che sia un portiere di estrema qualità. Difficile che l’Inter si liberi di lui, anche perché è già diventato un uomo spogliatoio e spesso ha mantenuto la porta inviolata. Tuttavia, Marotta sa che 40 milioni sono una cifra importante e potrebbe prendere in considerazione l’offerta dei blues.