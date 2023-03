Calciomercato Inter, l’ultimo Inter-Juventus di Brozovic?

L’avventura di Marcelo Brozovic all’Inter potrebbe terminare in estate. Le sirene di mercato che lo vogliono in partenza si fanno sempre più insistenti e l’Inter potrebbero anche fare a meno del croato.

Calciomercato Inter, Inzaghi prova l’ultimo rilancio

Questa sera in Inter-Juventus, Simone Inzaghi potrebbe rilanciare dal primo minuto Marcelo Brozovic. Il croato potrebbe essere all’ultima sfida contro la Juventus con la maglia dell’Inter. Infatti in questa stagione, complici gli infortuni e l’esplosione in quel ruolo di Calhanoglu, sta giocando poco e non ai livelli che ci aveva abituato. Molto probabile quindi che nella sessione di calciomercato estivo saluti l’Inter, nonostante il contratto prolungato fino al 2026.