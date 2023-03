Calciomercato Inter, sfuma un obiettivo: su di lui la Premier

L’Inter, da tempo, è alla ricerca di un laterale sinistro che possa dare un pò di fiato a Dimarco. Robin Gosens continua a non convincere la dirigenza nerazzurra e se dovesse arrivare un’offerta importante potrebbe partire. Sembra ci sia una maledizione sui nerazzurri per quanto riguarda il terzino sinistro adatto. Infatti, nelle ultime ore, un obiettivo nerazzurro sembra aver scelto la Premier.

Calciomercato Inter, Guerreiro verso la Premier

Marotta aveva messo gli occhi sul giocatore del Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro, per infoltire quel reparto e dare qualche minuto di riposo ad un titolarissimo Dimarco. Il giocatore portoghese è in scadenza di contratto e non verrà rinnovato dal club tedesco, così molti club, tra cui l’Inter, tenteranno di portarselo a casa. La Premier sembra sia il posto più gradito dal terzino. A contenderselo ci sarebbero Aston Villa, Leeds, Newcastle e Wolverhampton.