Calciomercato Juventus, il centrocampista verso il rientro: ecco le novità

Paliamo di Arthur, centrocampista di proprietà della Juventus, in prestito al Liverpool di Klopp. Il brasiliano non sta convincendo i Reds, inoltre è stato protagonista di tanti infortuni che lo ha tenuto fuori dal campo diverso tempo. Klopp non ha mezze misure e reputa l’ex Barcellona non adatto ai schemi tattici del Liverpool, rispedendolo al mittente.

