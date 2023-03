Calciomercato Milan, bisogna risolvere il problema attacco | Quattro nomi per la prossima stagione

Il Milan nell’ultimo periodo sta avendo un grave problema con la fase realizzativa. Anche ieri sera l’unico gol segnato è stato quello del 41enne Ibrahimovic su calcio di rigore. Sicuramente Maldini starà cercando qualcosa per la prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Milan, Maldini osserva questi quattro

In casa Milan il problema attacco sta diventando davvero molto serio, ecco perché Maldini sta osservando quattro profili che possono fare al caso del Milan per la prossima stagione. Il primo è quello di Daichi Kamada del Francoforte. Con il suo stipendio attorno ai due milioni lordi, è abbastanza attuabile nei piani dei rossonere, senza dimenticare la duttilità del calciatore: può fare centrocampista centrale, seconda punta e trequartista. Il secondo nome è quello di Marco Asensio, che si liberebbe a parametro zero, ma che guadagna circa 5.5 milioni a stagione, al limite pr le dirigenze societarie. Terzo nome quello di Marcus Thuram, una vera prima punta, che sicuramente a fine anno lascerà il Borussia Moenchengladbach, ma c’è una concorrenza molto fitta da battere. Ultimo ma non per importanza Roberto Firmino. Il campione brasiliano a vinto tutto con il Liverpool, ed ora vuole provare nuove sensazioni. Il nodo importante è quello dei suoi 11 milioni di ingaggio, cifra che a meno che non si voglia abbassare, è impensabile per il Milan.