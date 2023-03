Calciomercato Milan, trattativa per lo sconto su Brahim | Spunta un nome nuovo

Calciomercato intenso per il Milan, che deve cercare di lavorare su più piste per risolvere i problemi di questa squadra

Per il Milan, e soprattutto Maldini, si prospetta un calciomercato molto intenso, tra riscatti da affrettare e nomi nuovi su cui entrare.

Calciomercato Milan, Ceccarini: “I rossoneri seguono la pista Aouar”

Il Milan da tempo ha deciso che eserciterà il riscatto per Brahim Diaz dal Real Madrid ma, come riportato ancora una volta da Ceccarini, la società rossonera cercherà di ottenere un prezzo più basso rispetto a quello fissato dal Real Madrid. Il Milan sta iniziando a sondare anche la pista che porta al centrocampista del Lione Aouar. Il centrocampista francese non rinnoverà con il club e il Milan resta alla finestra, anche se la concorrenza è molto ampia.