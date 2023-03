Calciomercato Napoli, super offerta dalla Premier per due azzurri: pronti 160 milioni

Dall’Inghilterra arrivano notizie importanti riguardante il calciomercato del Napoli. Secondo quanto riportato da Football Insider, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul difensore Kim e su Victor Osimhen, e sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra importante per accaparrarsi le prestazioni dei 2 calciatori napoletani.

Calciomercato Napoli, il Manchester United fa sul serio per Kim e Osimhen

Il Manchester United sarebbe pronto ad offrire al Napoli 160 milioni per portare in Inghilterra sia Kim che Osimhen. I Red Devils starebbero seguendo i giocatori da mesi e visti i loro progressi in questa stagione, sono pronti ad investire per creare una rosa di alto livello per lottare per lo scudetto nella prossima stagione di Premier League. Kim sta disputando una stagione di altissimo livello, condita da una solidità difensiva pazzesca. Osimhen, invece, sta segnando a raffica con una leggerezza assurda ed è entrato del tutto nel cuore della piazza partenopea. Napoli ama i 2 calciatori alla follia, ma 160 milioni sono una cifra alla quale sarebbe impossibile dire di no.