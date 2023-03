Calciomercato Roma, Pinto spera di incassare 10 milioni dal riscatto

Quando tutto il mondo della Roma è in clima derby, Tiago Pinto ha il pensiero del calciomercato, e soprattutto ha un’occhio alla Liga.

Calciomercato Roma, Perez vale 10milioni

Carles Perez sta trascinando il Celta Vigo verso le zone alte della classifica. Questo non può che far sorridere Tiago Pinto, che punta al riscatto da parte del Celta del calciatore spagnolo. Dopo un inizio altalenante, adesso è diventato fondamentale per la rosa. Il suo riscatto farebbe entrare nelle casse della Roma 10 milioni di euro, che si andrebbero a reinvestire nel calciomercato estivo.