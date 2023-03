Fiorentina-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

La Fiorentina torna in campo dopo la bella vittoria in Conference League, strappando il pass per i quarti di finale. Oggi incontrerà in casa un avversario scomodo come il Lecce di Baroni, che ha fatto male a quasi tutte le big.

Fiorentina-Lecce, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni