Inter-Juventus, le ultimissime da San Siro

Nell’Inter gioca Dumfries, nella Juve torna Di Maria

Per i nerazzurri è l’occasione del riscatto dopo la sconfitta di venerdì scorso contro lo Spezia. Inzaghi sceglie Darmian, De Vrji e Acerbi per la difesa, fasce affidate a Dimarco e Dumfries, a centrocampo confermato lo stesso trio visto contro lo Spezia con Barella, Calhanoglu, Mkhytarian, in attacco ancora Lautaro accanto a Lukaku. Cambia anche Allegri rispetto alla partita con il Friburgo: De Sciglio prende il posto di Cuadrado, in attacco torna Di Maria, ancora panchina per Chiesa.

Inter-Juventus, le formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhytarian, Dimarco; Lukaku, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri.