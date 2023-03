Inter, soliti ballottaggi per Simone Inzaghi

Per Simone Inzaghi ci sono i soliti ballottaggi di formazione in vista del big match di questa sera contro la Juventus. Emergenza soprattutto in difesa per il tecnico neroazzurro.

Inter, emergenza difesa

Per Simone Inzaghi mancheranno pedine molto importanti in difesa come Bastoni e Skriniar. Ad aggiungersi ci sarà anche l’assenza di Gosens, che nell’ultimo periodo stava trovando una buona continuità di gioco e di rendimento. Quindi per forza di cose la difesa sarà composta da Acerbi, De Vrij e Darmian. Record non del tutto positivo per l’Inter dopo la Champions League, che l’ha vista perdere 3 volte su sei dopo la gara europee. Questo dato, insieme alle assenze non fa del tutto essere positivi i tifosi neroazzurri.