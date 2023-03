La domenica del betting, derby in Serie A | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto offerti dai bookmakers italiani, il mondo delle scommesse non si ferma mai | Le comparazioni quote del web

In Serie A oggi è tempo di derby di Roma e derby d’Italia. Vediamo un po come analizzano le quote i bookmakers.

comparazione quote della giornata

Si parte dal derby di Roma

Alle 18 si gioca il derby stracittadino tra Lazio e Roma. Una delle partite più sentite dell’anno per le due squadre, che quest’anno arrivano con un obbiettivo diverso anche, quello di centrare la prossima Champions League. Attualmente la Lazio è 2 punti avanti alla Roma, ma entrambe vogliono sfruttare l’ennesimo passo falso del Milan di ieri sera a Udine. Il segno 1 è quotato a 3.05, segno X a 3 e segno 2 a 2.85 su Sportbet.

Si vola a Milano

Alle 20.45 si gioca il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Da sempre acerrimi nemici calcistici, è la partita più attesa dell’anno per tutto il panorama calcistico italiano. Quest’anno sui punti fatti la Juventus sarebbe seconda proprio +3 sull’Inter. Il segno 1 quota 2.04, segno X 3.5 e segno 2 a 4.5 su Sportbet.