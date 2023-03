Lazio Roma, risultato, tabellino e highlights del match

La Lazio vince anche il derby di ritorno di campionato e supera la Roma per 1-0 nella gara valida per la 27ma giornata di Serie A. Decide la rete di Zaccagni al 65′ che orta la squadra di Sarri momentaneamente al secondo posto in classifica con 52 punti. Dal 32′ la Roma in dieci per l’espulsione di Ibanez, resta a 47 punti, scivolando al quinto posto.

MARCATORI: ZACCAGNI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Provedel (Maximiano), Adamonis, Lazzari, Gila, Patric, Radu, Pellegrini, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Belotti. A disp.: Svillar, Boer, Celik, Llorente, Bove, Tahirovic, Camara, Matic, Solbakken, Volpato, Abraham All.: Mourinho

AMMONITI: IBANEZ, LUIS ALBERTO, ROMAGNOLI, CRISTANTE, MANCINI

ESPULSI IBANEZ

LAZIO ROMA HIGHLIGHTS