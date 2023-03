Lazio, un top salta il derby | Colpo duro per Sarri

Maurizio Sarri perde un top negli ultimi minuti prima del derby con la Roma in programma alle 18

Per la Lazio l’avvicinamento al derby non sta sembrando affatto facile, infatti la squadra di Maurizio Sarri non arriva da una settima facile, ed ora deve fare i conti anche con gli infortuni dell’ultimo minuto.

Lazio, Provedel con la febbre

Ebbene si, a poche ore dal derby con la Roma, Provedel è a letto con la febbre a 39. Tegola dura per l’allenatore Maurizio Sarri che, nonostante ad inizio stagione aveva puntato su Maximiano, vede Provedel come un vero e proprio punto fisso di questa squadra. Stasera quindi dovrebbe toccare proprio a Maximiano difendere i pali della Lazio.