Manchester United-Fulham, le probabili formazioni e dove vederla

Il match di FA Cup in programma per le ore 17:30 e valido per i quarti di finale vede scendere in campo ad Old Trafford il Manchester United ed il Fulham.

Manchester United-Fulham, le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Malacia, Maguire, Martinez, Wan Bissaka; Fred, Mc Tominay; Rashford, Bruno Fernandes, Pellistri; Weghorst.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Robinson, Ream, Adarabioyo, Tete; Reed, Lukic; Reid, Pereira, Solomon; Mitrovic.

Manchester United-Fulham, dove vederla in TV

La partita sarà visibile solo per gli abbonati sulla piattaforma streaming di DAZN.