Roma, il primo derby di Dybala | Mourinho si affida a lui

Dybala per la prima volta alle 18 giocherà il derby della capitale. Mourinho si affida alle sue giocate, alla sua fantasia calcistica per portarsi avanti nella conquista di un posto per la prossima Champions League, proprio ai danni dei rivali della Lazio.

Roma, Dybala protagonista assoluto per stasera

Passata la qualificazione e i sorteggi per il prossimo turno di Europa League la Roma di Josè Mourinho si prepara alla “guerra” nl derby di questa sera alle 18. Si affiderà soprattutto sulla fantasia di Dybala e sul capitano Pellegrini. L’argentino sarà per la prima volta in campo in questa speciale partita, dato che all’andata era assente per infortunio, e vuole cercare di raggiungere un curioso record. Soltanto tre giocatori sono stati in grado di segnare nel derby della Mole ed in quello di Roma: Nedved, Pjanic e Ljajic. Chissa che non arrivi proprio questa sera questo record.