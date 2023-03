Roma-Lazio, statistiche e trasferimenti alla mano | I dettagli

Stasera alle 18 all’Olimpico andrà in scena il Derby della Capitale, forse uno dei più sentiti degli ultimi anni. La Roma ci arriva da quinta in classifica con 47 punti e dopo aver centrato la qualificazione ai Quarti di finale di Europa League dopo aver eliminato la Real Sociedad. La Lazio, invece, è attualmente terza a 49 punti ma è reduce dall’eliminazione agli Ottavi di Conference League per mano degli olandesi dell’Az Alkmaar.

Lazio-Roma: ecco i calciatori che hanno vestito le maglie di entrambe

Si sa, però, che gli umori e le differenze tecnico-tattiche in partite del genere vengono meno e le squadre daranno il massimo. I giocatori sanno quanto sia importante questa partita per i tifosi capitolini, e lo sa soprattutto chi, come Pedro, ha vestito le maglie di entrambi i club. Dopo una stagione giocata con la Roma, lo spagnolo ha deciso di cambiare sponda ed ora indossa la maglia biancoceleste della Lazio, ma non è l’unico ad aver indossato le maglie di ambedue le squadre, poiché vari sono stati i calciatori che durante la storia hanno deciso di vestire entrambe le divise. Scopriamo insieme quali sono gli altri calciatori che durante la loro carriera hanno vestito la maglia sia della Roma che della Lazio.