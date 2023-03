Sampdoria-Verona, è Gabbiadini show: i blucerchiati di Stankovic tornano alla vittoria

La domenica di Serie A è stata aperta dal match tra Sampdoria e Verona. Atmosfera caldissima al Ferraris, con i tifosi di casa che dall’inizio alla fine hanno sostenuto i blucerchiati cantando, nonostante i risultati deludenti dei blucerchiati. Al 24esimo, angolo per la Samp: flipper impazzito in area di rigore, Gabbiadini si trova il pallone sui piedi e segna il primo goal della partita. Al 36esimo, l’ex Napoli realizza la doppietta con un bellissimo tiro dalla distanza; l’intervento di Montipò non è proprio perfetto e la Samp chiude il primo tempo in vantaggio di 2 goal.

Nel secondo tempo, il Verona è più aggressivo. Al 49esimo Braaf si accentra e prova il tiro dalla distanza. La palla colpisce il palo e poi si spegne fuori. Il Verona è anche sfortunato, poiché a Gaich vengono annullati, in soli 5 minuti, 2 goal per fuorigioco. Al minuto 89′ calcio d’angolo per il Verona: cross dalla destra, deviazione di Dawidowicz e pallone per Faraoni che da pochi metri accorcia le distanze. Nel recupero la Samp realizza il 3-1. Il Verona, sbilanciato in cerca del pareggio, perde il pallone nella metà campo avversaria e parte il contropiede blucerchiato. Jesé crossa e Zanoli a tu per tu con Montipò non sbaglia. In attesa della Cremonese, la Sampdoria sale al penultimo posto.

Sampdoria-Verona: il tabellino

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance (62′ Ilkhan), Augello; Leris (84′ Murillo), Djuricic (72′ Murru); Gabbiadini (84′ Jesè). A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomu, Sabiri, Quagliarella, Yepes, Malagrida, Paoletti. All. Dejan Stankovic

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani (46′ Veloso); Faraoni, Duda, Tameze, Doig (46′ Lasagna); Braaf (78′ Kallon), Lazovic (68′ Depaoli); Djuric (38′ Gaich). A disposizione: Perilli, Toniolo, Zeefuik, Ceccherini, Terracciano, Abildgaard, Cabal, Sulemana. All. Marco Zaffaroni MARCATORI: 24′, 35′ Gabbiadini, 90+9′ Zanoli; 89′ Faraoni AMMONITI: 42′ Djuricic, 83′ Nuytinck, 85′ Zanoli; 90+7′ Coppola, 90+7′ Duda