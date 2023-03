Ternana-Bari, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Lucarelli per il match del Liberati deve rinunciare a Defendi infortunato, mentre Mignani ha assenze pesanti. Non ci saranno a Terni Folorunsho e Ceter, a cui si sono aggiunti Mazzotta e Galano oltre agli squalificati Di Cesare e Maiello.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo; Falletti, Partipilo. All. Lucarelli.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci; Molina, Maita, Benedetti; Bellomo; Cheddira, Antenucci. All. Mignani.

DOVE VEDERLA IN TV

Il posticipo della 30^ giornata di serie B, in programma oggi allo stadio Liberati, sarà trasmesso in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull’app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su DAZN e Helbiz Live