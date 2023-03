Torino-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

Avversario scomodo per Juric che affronterà l’armata azzurra di Spalletti. Il Napoli è molto vicino all’obiettivo e guadagnare dei punti oggi aprirebbe il discorso matematico. Osimhen e Co. cercheranno di chiudere la pratica “Toro” il prima possibile. Nessuna novità per per entrambi gli allenatori che si affideranno ai titolarissimi.

Torino-Napoli, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia