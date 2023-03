Torino-Napoli, Osimhen incontenibile: granata battuti 0 a 4

Una sfida ad alti ritmi quella tra Torino e Napoli, dove gli azzurri trovano di nuovo i tre punti. I ragazzi di Spalletti, nel primo tempo, gestiscono la pressione della squadra di Juric, che prova in tutti i modi a recuperare lo svantaggio subito nei primi minuti. Per l’esattezza al minuto 9, quando Osimhen incorna su calcio d’angolo e la insacca alle spalle di Milinkovic-Savic. Non finisce qui, al 34esimo viene fischiato un calcio di rigore causato da Linetty, realizzato subito dopo da Kvaratskhelia portando i compagni al riposo sul parziale di 0 a 2. Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo si aggiorna subito il tabellino, è 0 a 3 per il Napoli. Il solito Osimhen raccoglie un bellissimo cross di Oliveira e sigla una magnifica doppietta. I mister effettuano entrambi i cambi per cercare di dare forze fresche e continuità al gioco, e subito il neo entrato Ndombele sigla lo 0 a 4, sparando il pallone in rete. Nulla da fare per il Torino di Juric che deve lasciar passare i prossimi campioni d’Italia. Spalletti sorride e vede avvicinarsi l’obiettivo.

Torino-Napoli, tabellino e risultato (0-4)

Reti: al 9′ Osimhen, al 35′ Kvaratskhelia (rigore), al 51′ Osimhen, al 68′ Ndombele

Ammonizioni: Gravillon, Ndombele

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon (dal 19′ st Djidji), Schuurs, Rodriguez; Singo (dal 30′ st Aina), Linetty (dal 9′ st Ilic), Ricci, Vojvoda (dal 9′ st Buongiorno); Radonjic, Vlasic (dal 40′ st Seck); Sanabria. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Djidji, N’Guessan, Buongiorno, Aina, Bayeye, Adopo, Ilic, Gineitis, Seck, Pellegri. Allenatore: Juric

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (dal 27′ st Ostigard), Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka (dal 39′ st Gaetano), Zielinski; Lozano, Osimhen (dal 27′ st Simeone), Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Elmas, Gaetano, Ndombelé, Zerbin, Politano, Simeone. Allenatore: Spalletti