Calciomercato Inter, caso Skriniar: il difensore vola con la Slovacchia

Calciomercato Inter, l’assenza di Skriniar si è fatta sentire

Dopo la delusione causata dalla sconfitta contro la Juventus, l‘Inter si lecca le ferite e spera di recuperare qualche pedina per la ripresa del campionato: in particolare l’assenza di Skriniar è stata particolarmente pesante per la retroguardia nerazzurra, complice il forfait anche di Bastoni.

Mercato Inter, Skriniar risponderà alla convocazione della Slovacchia

Come riportato da calciomercato.com, Skriniar, assente ieri per il riacutizzarsi dei problemi fisici, risponderà alla convocazione del ct della Slovacchia Marcello Calzona. Il nerazzurro sarà visitato dallo staff medico della Nazionale, per capire se potrà essere utilizzato per le prossime partite. Molto probabilmente resterà in ritiro, almeno per recuperare in vista del match contro la Bosnia.