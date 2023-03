Calciomercato Inter, rischio beffa dietro l’angolo

Il centrocampista conquista Barcellona

Sebbene manchi ancora del tempo all’inizio della sessione estiva di calciomercato, l’Inter potrebbe già anticipatamente perdere quello che era un suo obiettivo di mercato, ossia Franck Kessie. L’ivoriano passato dal Milan al Barcellona lo scorso luglio, non sta trovando poi così tanto spazio, forse perché per caratteristiche tecniche non rientrerebbe appeno nel modo di pensare il calcio di Xavi. Da titolare inamovibile in rossonero, il centrocampista è divento in Spagna oggetto di mistero. Eppure la sua volontà e il suo desiderio di giocare per il Barcellona non è mai venuto meno. E finalmente l’occasione è arrivata.

L’ivoriano decisivo nel El Clasico

Forse non se lo aspettava neppure lui, eppure quanto successo ha dell’incredibile. In Spagna è andato in scena El Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Franck ancora una volta è partito dalla panchina ma al settantasettesimo ha fatto la sua entrata nel rettangolo di gioco. Da li in poi il centrocampista a letteralmente vissuto un sogno, non solo andando in rete ma permettendo alla sua squadra di vincere la partita proprio col suo gol. L’ivoriano ha di fatto conquistato l’intera tifoseria e forse in parte anche la fiducia del suo allenatore. Sulla base di questo purtroppo però, l’Inter è molto probabile che dovrà dire addio al suo osservato speciale in chiave di mercato. Se già prima Kessie aveva tutte le intenzioni di restare in Spagna, la recente vittoria ottenuta dalla sua squadra grazie alla sua rete, consoliderebbe ancora di più questa sua volontà.