Calciomercato Juventus, il centrocampista vicino al rinnovo con il Chelsea

La Juventus stava pensando al centrocampista francese del Chelsea per rinforzare il centrocampo per il prossimo anno

La Juventus era interessata ad ampliare il suo calciomercato estivo con un parametro zero che seguiva da molto tempo. Negli ultimi periodi però ci sono stati interessamenti di altri club, l’Inter anche, e il calciatore del Chelsea sta pensando anche al rinnovo con il club londinese.

Calciomercato Juventus, Kantè pensa al rinnovo con il Chelsea

La Juventus puntava come punta di diamante del calciomercato estivo di strappare alla concorrenza Kantè. Il calciatore francese in forza al Chelsea era seguito sia dalla Juventus che dall’Inter, anche perché in scadenza di contratto quest’anno avrebbe fatto gola. Ma stando a diverse indiscrezioni di media inglesi, il calciatore avrebbe quasi deciso di rinnovare per altri 2 anni il contratto con i Blues, chiudendo quindi le porte alla Juventus per un suo trasferimento.