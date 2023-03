Calciomercato Juventus, le certezze derivanti da un’entrata in Champions

La dirigenza progetta la squadra del domani

L’obiettivo in casa Juve resta soltanto uno: la matematica qualificazione in zona Champions. Investita allo scandalo finanziario che ha colpito la società, adesso mister Allegri chiede lo sforzo finale per raggiungere l’obiettivo. Lui come l’intera dirigenza sanno bene che il raggiungimento di tale traguardo porterebbe delle certezze sia in termini economici che in termini di giocatori stessi. E forse è proprio questo secondo fattore che ha la priorità sull’altro. Soprattutto per quel che riguarda il discorso legato a Rabiot e ad un suo eventuale rinnovo con la squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, gli stimoli giusti che porterebbero il francese a restare

Nell’attesa di sapere l’esito dell’udienza del 19 Aprile in merito ai -15 punti di penalizzazione, la dirigenza pensa al discorso Rabiot. Calciatore e società si trovano molto bene, la vecchia signora è orgogliosa di avere un giocatore del genere e il francese contraccambia dicendo apertamente di trovarsi bene a Torino. Diciamo che sulla base di ciò i presupposti per un rinnovo ci starebbero tutti. Eppure nulla va dato per scontato. Rabiot sa bene di avere mercato e forse mamma Veronique, suo agente, lo sa ancora di più. Il discorso Champions di conseguenza si andrebbe ad inserire a pennello proprio qui. Tale raggiungimento porterebbe quei stimoli giusti che spingerebbero il francese a rinnovare. Stimoli sia in termini sportivi, andando a svolgere una competizione di livello, sia in termini economici, spingendo l’agente-mamma a chiedere qualcosina in più rispetto agli attuali 7 milioni che il suo assistito percepisce. Insomma questa parte finale di stagione sancirà definitivamente le squadre che di fatto entreranno in Champions e tutti gli eventuali sviluppi che si svilupperanno da esso, rinnovi compresi.