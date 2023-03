Calciomercato Lazio, continuano i contatti con l’attaccante: le ultime

Grandissima vittoria della Lazio nel derby, che porta a casa tre punti importantissimi in chiave Champions. A stendere la Roma ci ha pensato Mattia Zaccagni realizzando un gol con un tiro chirurgico che bacia il palo e finisce in porta. Sarri porta a casa anche il derby di ritorno, avendo così il vantaggio sugli scontri diretti, non da sottovalutare come discorso visto il poco gap che racchiude 4 squadre.

Lazio, Sallai nome caldo

La possibile qualificazione in Champions garantirebbe alle casse biancocelesti quel “gruzzoletto” da poter reinvestire sul mercato. Il nome caldo rimane Sallai, con cui la società è in continuo contatto, il quale accetterebbe volentieri la destinazione. Ricordiamo che il giocatore ungherese andrà a ricoprire il ruolo di vice-Immobile.