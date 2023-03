Calciomercato Milan, l’attaccante cambia agente: Maldini segue la vicenda

Noah Okafor straordinario talento del Salisburgo cambia procuratore. Il giovane svizzero si è appena arruolato nella scuderia di Sport360, una dell’agenzie di procuratori più importanti al mondo. Okafor ha già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 con il Salisburgo, perciò per lui ci sarà una battaglia infuocata, nella sessione estiva.

Milan, Okafor verso la Budesliga

L’attaccante classe 2000 è un obiettivo del Milan, ma il suo cambio di procuratore lascia pensare che il ragazzo voglia proiettarsi verso la Germania e magari approdare al Lipsia. Il Milan avrà nuovi contatti con i nuovi agenti e seguirà la vicenda molto attentamente, attualmente la cifra per avere il talento si aggira attorno ai 25mln di euro.