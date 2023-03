Calciomercato Milan, l’incubo di non qualificarsi sempre più concreto

E intanto anche il mister rischia

La recente sconfitta subito contro l’Udinese, ha posto il Milan in una posizione di classifica piuttosto incerta. Lo scopo come ormai per la maggior parte delle squadre appollaiate in quella zona, resta sempre la Champions ma purtroppo le certezze non sono poi più così evidenti. Forse a dare maggior preoccupazione adesso è l’esito dell’udienza che riguarda i -15 punti di penalità inflitti alla Juventus. Se tale penalizzazione verrà revocata, allora i bianconeri si troverebbero sopra i rossoneri, con quest’ultimi ormai fuori o quasi da qualsiasi discorso inerente la qualificazione in Champions. Ed intano per mister Pioli la panchina comincia a scricchiolare.

Calciomercato Milan, l’idea per il dopo Pioli

Indubbiamente questa incertezza di raggiungere la qualificazione non è unicamente dipesa dall’ultima gara e né tantomeno dell’uragano che ha coinvolto la Juventus. Diciamo piuttosto che in questo campionato il Milan pur presentandosi da campione in carica non ha mai dato la vera impressione di fare sul serio, motivo per il quale già da oggi la stagione possiamo definirla fallimentare. Pioli adesso inizia a tremare. La sua prosecuzione con il club non è più così scontata e pertanto la dirigenza già sta pensando ad altri nomi. Il sogno resta Ancelotti. Lui sta vivendo grossomodo una situazione simile a quella del tecnico rossonero. La recente sconfitta subita nel Clasico ha permesso inoltre al Barcellona di allungare il passo nei confronti del Real, il quale ormai sembra tagliato fuori per la vittoria della Liga. E’ pur vero però che l’arrivo a Milano di Ancelotti avrebbe tante di quelle variabili da risolvere che non comporterebbe un’operazione detta e fatta. Andranno analizzate tante cose, tante opzioni. Intanto l’unica cosa che ormai sembra certa è la sempre più prevedibile rottura tra Pioli e il club rossonero.