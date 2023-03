Calciomercato Milan, sirene inglese per il centrocampista: due big lo vogliono

La Premier pesca in Italia e visita il Milan per Bennacer

Il Milan dovrà agire fortemente sul mercato per cercare di piazzare gli esuberi e racimolare quel tesoretto che permetterebbe alla società di investire sul mercato. Tanti sono i giocatori sulla via del trasferimento, altri invece si tenterà di tutto per trattenerli e cercare di riformare una rosa competitiva su tutti i fronti.

Milan, Liverpool ed Arsenal su Bennacer

La Premier spinge forte in Serie A e bussa in casa Milan. Il protagonista della vicenda è Ismael Bennacer, che in questa stagione sta facendo molto bene, ed ha acceso l’interesse di Liverpool ed Arsenal su di lui. Il calciatore algerino è fresco di rinnovo e servirà un’offerta monstre per aggiudicarsi il talento rossonero.