Calciomercato Roma, l’attaccante ai saluti: la Premier lo chiama

Brutta sconfitta della Roma nel derby perso per 1 a 0, ma soprattutto passeggiando. Tra la prestazioni negative c’è anche quella di Tammy Abraham che, subentrato dalla panchina, non è riuscito ad entrare in partita vedendo a malapena il pallone. L’attaccante inglese, viste le sue prestazione, non è più così intoccabile perciò la società sta valutando una possibile vendita. Tanti club ci sono che aspettano l’apertura della prossima finestra di mercato per tentare l’affondo.

Roma, Abraham verso la Premier

Tammy Abraham tornerà in Premier League. L’Aston Villa sembra essere la squadra più interessata al giocatore, che sta seguendo da diverso tempo. La società giallorossa venderà il giocatore solo per una cifra maggiore ai 45mln di euro, soldi facili per la Premier.