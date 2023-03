Inter-Juventus, Marelli: “Su Rabiot non ci sono immagini”

Luca Marelli parla a DAZN sulle lamentele dell’Inter per il presunto fallo di mano di Rabiot.

Marelli: “Braccio di Rabiot da punire”

“È un episodio già successo in passato, capisco l’amarezza e le polemiche ma bisogna attenersi alle regole. La settimana scorsa c’è stato un caso identico, anche in Milan-Udinese dello scorso anno nel gol di Udogie. La mia sensazione è che il tocco di mano ci sia, Rabiot allarga il braccio ma rivedendo le immagini non ho mai la certezza. In sala Var avevano la stessa mia sensazione, hanno cercato immagini ma non hanno avuto certezze sul braccio. Il tocco è punibile, è largo il braccio ma non ho la sicurezza”