Lazio, Provedel in cerca del record | Tutte le statistiche

Lazio, Provedel è diventato una sicurezza

Ivan Provedel si sta dimostrando sempre di più un portiere di altissimo livello e con le sue favolose prestazioni cresce anche il rendimento della squadra. Nessuno si sarebbe mai aspettato che l’avventura del portiere friulano nella capitale sarebbe stata così prorompente, visto che l’estremo difensore italiano partiva nelle gerarchie indietro rispetto a Luís Maximiano, portiere portoghese che la Lazio ha acquistato in estate dal Granada per 10,10 m €. Dopo la pessima partenza di quest’ultimo, con espulsione rimediata contro il Bologna nella prima gara di campionato, Provedel si è fatto subito trovare pronto e, a suon di prestazioni convincenti, ha ristabilito le gerarchie diventando il primo portiere dei biancocelesti e facendo sedere il portoghese in panchina.

Provedel, la statistica sui clean sheet

Dopo il derby di ieri, vinto per 1-0 dalla Lazio, l’ex Spezia Provedel ha messo a segno un altro clean sheet stagionale, il quinto consecutivo, e pensare che ieri si credeva che l’estremo difensore della Lazio non dovesse neanche partire titolare. Una forte febbre che l’aveva colpito negli ultimi giorni stava facendo traballare la sua disponibilità per la sfida contro la Roma, ma il portiere ha stretto i denti e ha tirato ancora una volta fuori una super prestazione. Con 27 presenze in campionato e 16 partite in cui ha mantenuto la porta inviolata, Provedel è il portiere del nostro campionato con più clean sheet, seguito da Meret con 13 e Szczesny con 12. La striscia di minuti di imbattibilità del portiere ammonta a 475′; ciò significa che se Lazio riuscisse a mantenere la porta inviolata nei primi dodici minuti nella prossima sfida contro il Monza, Provedel rientrerebbe nella top 10 dei portieri con più minuti di imbattibilità consecutivi. La Lazio ha trovato una nuova saracinesca!