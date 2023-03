Roma, Ciardi: “Rischiamo di diventare una barzelletta”

Augusto Ciardi, speaker di TeleRadioStereo, è ritornato sull’eppisodio della rissa tra le due panchine alla mezzora del primo tempo del derby tra Lazio e Roma.

Roma, Ciardi: “A una certa basta”

“A una certa basta, rischiamo di diventare una barzelletta. Che senso ha andare incontro a Pedro, a brutto muso. Lo sai che ti butterà fuori. Vuol dire che tu pensi di essere inutile lì in panchina. Che se stai a bordocampo o in tribuna non cambia niente”. Queste le parole di stizza dello speaker, che non è d’accordo con l’atteggiamento che da un po’ di tempo sta avendo la panchina della Roma.