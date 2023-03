Calciomercato Inter, derby di Milano anche nel mercato estivo

L’attaccante certo di lasciare la sua attuale squadra

Ci sono derby che non si giocano esclusivamente sul rettangolo di gioco ma che si disputano anche nelle sessioni di calciomercato. Non a suon di gol, assist, parate e gesti tecnici ma con l’ausilio di offerte, proposte, soldi, milioni. E’ quello che si verificherà con ogni probabilità del caso nella prossima sessione estiva di mercato. Inter e Milan hanno rispettivamente puntato gli occhi su un calciatore certo di lasciare la sua attuale squadra. D’altronde in casa nerazzurra c’è una necessità piuttosto incombente che ormai non lascia più spazio ad interpretazioni. C’è bisogno di attaccanti. Con Dzeko prossimo alla scadenza, Lukaku che potrebbe tornare in Inghilterra a fine prestito dal Chelsea e Correa che potrebbe dire addio, mister Inzaghi avrà inevitabilmente bisogno di gente che la butta dentro. Non si può caricare tale pretesa unicamente a Lautaro Martinez, l’unico certo di restare a Milano.

Calciomercato Inter, la soluzione in arrivo dal Salisburgo

Sulla base dunque di un’emergenza relativa al reparto offensivo, l’Inter punta i radar su Okafor del Salisburgo. Il ventiduenne andrà in scadenza a giugno 2024 ma la sua partenza dalla squadra austriaca è una cosa più che certa. Dieci gol e cinque assist in trenta partite giocate. Questo fino ad ora il suo score. Il suo valore si aggira intorno ai 25 milioni ma il club nerazzurro dovrà inevitabilmente battere la concorrenza oltre che del Milan anche del Tottenham di Antionio Conte, anche loro alla spasmodica ricerca di una punta centrale di movimento. Il derby milanese dunque si rinnoverà ma stavolta al di fuori del contesto puramente sportivo.