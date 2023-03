Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco | La soluzione potrebbe essere Retegui?

Il padre di Mateo Retegui ha rilasciato della parole a La Repubblica dal ritiro della Nazionale a Coverciano, dove suo figlio sta svolgendo i primi allenamenti con la maglia dell’Italia addosso.

Calciomercato Inter, Carlos Retegui: “Sono orgoglioso che mio figlio giochi per l’Italia”

“Non ci saranno ripensamenti . Sono orgoglioso che mio figlio giochi per l’Italia”. Queste le parole dell’ex ct dell’hockey argentino e padre di Mateo Retegui. Se ora le voci sul calciatore sono tutte per la sua prima convocazione con l’Italia, in estate le voci saranno tutte sul calciomercato, che vede l’Inter in prima fila. SI, in prima fila perché l’attacco sarà forse il reparto con più novità. Dzeko non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto, Lukaku tornerà al Chelsea e vedremo se sarà ripreso e Correa che è praticamente un addio certo.