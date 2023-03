Calciomercato Juventus, dirigenza impegnata nel mercato in uscita

Il texano dovrebbe far rientro alla base

In questi giorni la società bianconera si trova a fare i conti con tutte quelle questioni legate al mercato in uscita. Rinnovi, eventuali nuove proposte che arriveranno, rientri dai prestiti e così via. In particolare Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria, sono i calciatori maggiormente coinvolti. A loro si va aggiundendo anche Weston McKennie. Lo statunitense è stato girato in prestito lo scorso gennaio al Leeds militante in Premier League.

Calciomercato Juventus, un nuovo nodo da sbrogliare

L’accordo del prestito prevedeva tra le altre cose che, in caso di retrocessione della squadra inglese, il centrocampista di origini texane avrebbe fatto rientro a Torino. Questo perché il pagamento del suo ingaggio sarebbe risultato troppo oneroso. E siccome tale dinamica sembrerebbe quanto più certa, ora la Juventus si ritroverà anche a dover gestire tale situazione. Tenerlo non avrebbe alcun senso considerando che McKennie non rientra nei piani di mister Allegri e dunque molto probabilmente verrà di nuovo girato in prestito o ceduto ad una squadra pronta a sborsare intorno ai 25 milioni. Considerando la necessità di far cassa della società bianconera, forse questa seconda ipotesi sembrerebbe più logica.