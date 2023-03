Calciomercato Juventus, nuova idea per il centrocampista

La Juventus valuta il possibile sostituto in caso di addio di Adrien Rabiot

Secondo quanto riferito da Media Foot, potrebbe spuntare un’ipotesi a sorpresa per il futuro di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus. In caso di mancato rinnovo, il centrocampista potrebbe anche tornare al Psg, che si sarebbe convinto del francese dopo le recenti prestazioni a Torino. Novità, dunque, che animerebbe ancora di più il calciomercato Juventus.

Juventus, Milinkovic-Savic il sostituto

In caso di addio di Adrien Rabiot, il sostituto pronto è Milinkovic-Savic già accostato più volte ai bianconeri, ma questo sembra esser l’anno buono. Il centrocampista biancoceleste potrebbe arrivare a Torino per un cifra pari a 35mln di euro.