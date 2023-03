Calciomercato Juventus, si punta il centrocampista ex Lazio | La situazione

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, le voci dei passaggi ed interessamenti de parte dei club a certi calciatori iniziano ad essere sempre più insistenti. Questo non lascia da parte la Juventus, che nonostante ha tanti pensieri a cui far fronte, ha un occhio anche al mercato estivo.

Calciomercato Juventus, Andreas Pereira nel mirino ma occhio alla concorrenza

Dal Brasile arrivano insistenti le voci che vogliono Andreas Pereira ex giocatore della Lazio nel 2020/21, ed ora in forza al Fulham, al centro del calciomercato della Juventus, ma anche di altri top club europei come Chelsea e Psg. La valutazione del giocatore, che sta facendo molto bene in Premier League, è di circa 40 milioni di euro. Cifra che come sappiamo non hanno molta difficoltà i dirigenti del Psg e Chelsea a sborsare, ma che per la Juventus è un investimento davvero importante.