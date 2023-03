Calciomercato Juventus, tesoretto in arrivo per i bianconeri | Il borsino delle cessioni

L’avventura inglese di Arthur Melo e di Denis Zakaria sembra destinata a tramontare a fine stagione, dopo che i due giocatori lasciarono la Juventus solamente lo scorso settembre. Per loro l’esperienza in Inghilterra è stata piuttosto deludente e sotto le aspettative. Sul giocatore brasiliano aveva puntato il Liverpool di Klopp, ma l’ex Barcellona non è riuscito mai ad entrare negli schemi di gioco dell’allenatore tedesco, complice anche molti problemi fisici di cui il giocatore risente tutt’oggi. Le sue presenze in Premier League con i Reds ammontano a zero. L’altro giocatore in possesso dei bianconeri è Zakaria, che lasciò Torino lo scorso 1 settembre 2022 per approdare a Londra nella sponda Blues. Anche per lui l’approccio con il calcio inglese e con Thomas Tuchel è complicato, ma anche dopo che alla guida della squadra arriva, dal Brighton, Graham Potter, le cose per lui non cambiamo. Per lui ad oggi le presenze nella massima divisione inglese con il Chelsea sono solo 6.

Il rientro in Italia

I due giocatori, ormai al margine del progetto di entrambe le compagini, torneranno quasi sicuramente in Italia, a Torino, visto che il diritto di riscatto non verrà esercitato né dal Liverpool né quantomeno dal Chelsea. Secondo il loro contratto, entrambi i giocatori torneranno sotto possesso della Juventus il 30 giugno 2023, quando il loro contratto con le rispettive squadre scadrà. Il centrocampista brasiliano, però, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri, e proprio per questo motivo la Juventus dovrà iniziare a muoversi per trovargli una sistemazione che possa piacere anche al giocatore. Situazione identica anche per l’ex Borussia Monchengladbach, visto che la società bianconera cercherà di trovare una nuova metà, magari questa volta a titolo definitivo, anche per lo svizzero. Oltre a loro due, faranno probabilmente rientro a Torino anche Kulusevski, Rovella, McKennie, Caviglia, Aké, Ranocchia, Pjaca, Pellegrini e Cambiaso.