Calciomercato Lazio, Lotito vuole blindare l’attaccante

Il derby di Roma, che vedeva il grande assente in Ciro Immobile, è stato deciso da Mattia Zaccagni, con un prodezza che ha fatto brillare gli occhi a tutti i tifosi della Lazio. Adesso Zaccagni è al centro anche delle trattative di mercato.

Calciomercato Lazio, a breve il rinnovo di Zaccagni

Il primo colpo del calciomercato della Lazio potrebbe essere proprio il rinnovo dell’esterno italiano Mattia Zaccagni. La crescita del giocatore è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto sotto gli occhi del presidente Lotito che non vuole perderlo. Come riportato da Radiosei, il suo agente Giuffredi, ha riattivato i contatti con la dirigenza laziale nei scorsi giorni, proprio per parlare di prolungamento di contratto ed adeguamento dello stipendio. Attualmente percepisce 1.8 milioni ma si vola verso i 3 milioni con il nuovo contratto. C’è molta fiducia e la fumata bianca la si già a ridosso di Pasqua.