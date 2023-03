Calciomercato Milan, Brahim Díaz verso l’addio | Maldini a caccia del sostituto

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Brahim Díaz sarebbe sempre più lontano dal Milan. L’avventura del giovane calciatore spagnolo, attualmente 23enne, con la maglia dei rossoneri starebbe per finire visto che sono sempre di più le voci che parlano di un suo possibile addio a fine stagione.

Calciomercato Milan, rientro in Spagna per Diaz

Il suo contratto con il Milan terminerà il prossimo 30 giugno, quando, in caso di mancato riscatto, il giocatore nato a Málaga farà rientro in casa Real Madrid. Il Diavolo decise di puntare sul trequartista nell’estate del 2020, prendendolo in prestito dai Blancons per un anno e prolungando di due anni il suo contratto per 3 mln €. Le stesse Merengues starebbero però pensando di poter richiamare il giocatore in patria e di puntare su di lui per la prossima stagione. Per il Milan riscattarlo diventa sempre più difficile, tutto potrebbe però cambiare in caso dell’approdo in semifinale di Champions League da parte dei rossoneri, che permetterebbero alla società di percepire delle importanti entrate. Proprio per questo Maldini supportato da Massara sta lavorando ad una serie di nomi interessanti per il futuro.