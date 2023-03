Calciomercato Milan, che flop gli acquisti estivi

“Il mercato estivo un flop: si salva solamente Thiaw”, così intitola il Corriere dello Sport l’argomento caldo sul Milan. Cerchiamo un po’ di analizzare i vari arrivi.

Calciomercato Milan, si salva solo Thiaw

Tra i colpi estivi più del Milan troviamo: Thiaw, Origi e De Ketelaere. Tra i tre quello che sta facendo sicuramente bene è Thiaw, difensore che si sta prendendo sempre più spazio nella difesa. La situazione di Origi è molto complicata: tanti infortuni, tante assenze e mai decisivo quando è stato richiesto il suo supporto. L’investimento più oneroso è stato quello di De Ketelaere, 35 milioni. Una cifra enorme dato il budget che la società aveva imposto, e soprattutto una cifra enorme dato il rendimento che il belga ha prodotto in campo. Fino ad ora solo tanti rimpianti per gol mancati o per occasioni non sapute sfruttare. Le qualità tecniche non si mettono in discussione ma è il flop più grosso del mercato estivo del Milan.