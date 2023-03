Calciomercato Roma, i giallorossi studiano il dopo Abraham | C’è un nome a sorpresa

Dopo le ultime prestazioni e un futuro tutto da scrivere, Tammy Abraham si allontana dalla Capitale. L’attaccante inglese, arrivato per 45 milioni e voluto da Josè Mourinho è destinato a tornato in Inghilterra dato che il calciatore piace ad Aston Villa, Manchester United o Chelsea, che a suo tempo con il club giallorosso fissò il diritto di recompra di 80 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Lukaku e Firmino i sogni per l’attacco

E allora ecco che Tiago Pinto potrebbe far partire il calciatore per circa 40 milioni di euro con i giallorossi che potrebbero virare su Firmino(che può arrivare a parametro zero), Wilfreid Zaha(anche lui in scadenza) oppure su Mateo Retegui, centravanti del Tigre convocato da Mancini e che piace sia a Milan che Inter. E poi c’è sempre la soluzione Lukaku, che il Chelsea ha deciso di nuovo di