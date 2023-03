Giornata all’insegna delle vittorie pesantissime di Lazio e Juventus nei rispettivi derby. I biancocelesti superano i cugini nella stracittadina romana mentre i bianconeri hanno la meglio nello scontro con l’Inter.

Le polemiche non sono mancate e continueranno ancora per diversi giorni ad imperversare sui media, complice anche la pausa per le Nazionali che ne allungherà gli effetti. A livello fantacalcistico spiccano naturalmente le prestazioni di Osimhen e del suo degno compare georgiano, ormai una vera e propria associazione di scassinatori delle difese avversarie. Benissimo anche Gabbiadini che rivitalizza la Doria con la sua doppietta ed ovviamente Mattia Zaccagni , eroe per un giorno nel derby della Capitale a scapito di un Ibanez ormai abbonato alle figuracce quando si tratta di affrontare la Lazio. Ma vediamo com’è andata nel dettaglio, ruolo per ruolo

PORTIERI – Torna prepotentemente di moda lo juventino Szczesny che al pari di Consigli e dell’abbonato Provedel, raggiunge una rassicurante votazione (6,5) non intaccata da malus. A livello prestazionale tuttavia il migliore, per chi utilizza i modificatori, è Carnesecchi che merita un bel 7, poi derubricato a 6 in fantamedia a causa della rete incassata. Molto peggio va al lunghissimo Milinkovic-Savic che a fronte di una prestazione comunque non impeccabile (5,5), subisce ben 4 reti dagli scatenati napoletani e finisce all’ultimo posto tra gli estremi difensori con un perentorio 1,5 di fantamedia. Si fermano a 3 (con un 6 di partenza) Maignan e Montipo’.

DIFENSORI – Sono tre i difensori a salire sul gradino più alto del podio, tutti con una media del 7 arrotondata a 10 grazie alla rete realizzata. I migliori di giornata nel ruolo portano il nome di Lykogiannis, Carlos Augusto e Ehizibue, nomi non proprio avvezzi a simili prodezze, monzese escluso. Discorso contrario per Gallo che in pratica condanna il Lecce alla sconfitta con il suo autogol che trasforma in 3 il suo 5 di media. Peggio di lui ovviamente Ibanez che merita un 4 per la sua condotta spregiudicata e che finisce per prendere 3 di fantamedia proprio a causa della doppia ammonizione rimediata in poco più di 30 minuti giocati. Segnaliamo anche il momento altamente negativo dei difensori del Milan che piazza ben tre rappresentanti tra i peggiori di giornata: Kalulu e Thiaw entrambi con 4,5 di fantamedia, poco meglio Tomori con 5.

CENTROCAMPISTI – Il solito Kvaratskhelia torna a dominare il reparto grazie al suo imperioso 11,5 frutto di una prestazione importante (7,5) impreziosita da un assist e dal rigore trasformato. Per lui al momento 12 reti e 10 assist: se non è record per un esordiente nel nostro campionato poco ci manca! Alle sue spalle si piazzano Zaccagni che risolve il derby romano piazzando un diagonale morbido alle spalle di Rui Patricio, e l’udinese Pereyra. Per entrambi il fantavoto è 10,5. Va male invece a Pickel, Tonali e Lynetty, tutti con un brutto 4,5 di fantamedia. A livello di rendimento il polacco del Torino è comunque il peggiore in quanto gli altri due sono gravati dal bonus ammonizione.

ATTACCANTI – In attacco ennesima giornata di gloria per il gigantesco Osimhen, alfiere del Napoli sempre più vicino al suo terzo titolo tricolore. Per il nigeriano la fantamedia è 14, migliore in assoluto del turno. Appena mezzo punto in meno per Gabbiadini, uno che nella sua carriera ha dovuto dribblare più infortuni che avversari ma che ha classe da vendere e quando se ne ricorda può far male e stupire. Si fermano a 10 Hojlund, Dia e Ciofani. A livello di prestazione ci piace sottolineare la giornata di gloria per Success che anche grazie ad un assist tocca quota 8,5. Continua la stagione non certo brillante di Barrow che chiude all’ultimo posto di giornata con il suo 5. Gli fanno compagnia con lo stesso punteggio Lautaro Martinez e Nzola, anche se quest’ultimo è penalizzato di mezzo voto per un’ammonizione.